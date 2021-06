Focus Home Interactive wird Publisher von Aliens: Fireteam Amortis am Do, 03.06.2021, 18:30 Uhr

Heute wurde bekannt das Focus Home Interactive wird für die Veröffentlichung von Aliens: Fireteam verantwortlich sein das im Sommer 2021 für Xbox Series X|S erscheinen wird. Focus wird für die Veröffentlichung des Titels in Europa und mehreren Territorien in Asien verantwortlich sein.

Multiplayer Coop Action im Alien Universum

Angesiedelt im kultigen Alien-Universum, ist Aliens: Fireteam ist ein kooperativer Third-Person-Survival-Shooter, der Ihr Fireteam aus abgehärteten Marines in einen verzweifelten Kampf um die Eindämmung der sich entwickelnden Xenomorph-Bedrohung stürzt.

Stellen Sie sich Wellen von furchterregenden Xenomorph- und Weyland-Yutani-Synthetik-Feinden an der Seite von zwei Spielern oder KI-Teamkollegen, während Sie und Ihr Team sich verzweifelt durch vier einzigartige Kampagnen kämpfen, die neue Handlungsstränge in das Alien-Universum einführen. Erstelle und individualisiere deinen eigenen Colonial Marine und wähle aus einer Vielzahl von Klassen, Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Perks und kämpfe in diesem herzzerreißenden Survival-Shooter-Erlebnis gegen überwältigende Gegner.

Quelle: Cold Iron Studios