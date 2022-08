Das ist der Aliens: Fireteam Elite: Pathogen Launch-Trailer XBU MrHyde am Mi, 31.08.2022, 15:30 Uhr

Die neue Erweiterung Aliens: Fireteam Elite: Pathogen wurde von Cold Iron Studios, Focus Entertainment und 20th Century Games jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht. Hier ist der passende Trailer zum DLC für euch.



Pathogen führt eine komplett neue Kampagne ein, welche sich um den infektiösen schwarzen Schleim dreht und vom Alien Universum inspiriert ist. Das Pathogen kann nicht nur die lokale Umgebung und Fauna verändern, sondern auch die Xenomorph, welche ihm ausgesetzt sind. Und die Ergebnisse sind erschreckend, da die Xenomorph alles jagen und töten werden, was ihnen in die Quere kommt.

Quelle: Focus Home Interactive