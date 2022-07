Aliens: Fireteam Elite erhält bald Cross Play Support

Focus Entertainment gibt an, dass man Wort hält und für den Shooter Aliens: Fireteam Elite ab dem 26.07.22 Cross Play (plattformübergreifenden Spielen) unterstützt. Damit können PC-Spieler gegen Konsolenspieler antreten.

Why shoot Xenomorphs alone when you can do it with a friend? Crossplay is coming to AFE on July 26th! pic.twitter.com/uVsJ3aLeJ2