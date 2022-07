Aliens: Fireteam Elite's Season 4: Prestige ist erhältlich XBU MrHyde am Do, 28.07.2022, 13:35 Uhr

Cold Iron Studios und Focus Entertainment freuen sich, die Ankunft von Season 4: Prestige für Aliens: Fireteam Elite verkünden zu können. Das Update ist für alle Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC verfügbar.



Nach der Veröffentlichung von Season 3: Lancer im April bringt Prestige bringt eine ganze Menge an Änderungen mit sich, die kostenlos für alle Spieler sind. Angeführt von einem wichtigen Feature: Crossplay Support zwischen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Season 4 bringt zudem den neuen “Restock Turrets” Spielmodus mit sich, welcher Spieler gegen bis zu 50 Wellen von Xenomorph antreten lässt, während gleichzeitig die Geschütztürme befüllt werden müssen, um überleben zu können. Auch neue Customization Items, welche das Prestige Kit für Skins, Waffen und Farbschemata, Decals und weiteres beinhalten.



Zusätzlich bekommen Besitzer der Deluxe Edition oder des Endeavor Pass Zugang zum Frontier Freelancer Pack, welches noch mehr Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung beinhaltet.



Das Frontier Freelancer Pack beinhaltet den folgenden Content:

18 neue kosmetische Items, von Skins bis zu Farbschemata und Decals für Waffen

4 Neue Emotes, mit denen ihr in Fireteams interagieren könnt

3 Zufällige Challenge Cards

3 Zufällige Consumeables

Ein Bonus Bundle aus Requisition Credits und Rep Scrip

Quelle: Focus Home Interactive