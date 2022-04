FIFA 22: Wählt jetzt das Team of the Season der Bundesliga XBU MrHyde am Do, 28.04.2022, 17:05 Uhr

EA SPORTS FIFA freut sich, die nominierten Spieler für das FIFA 22 Team of the Season der Bundesliga bekannt zu geben und damit die Votingphase für das Bundesliga-TOTS zu starten. Bis zum 1. Mai 2022 können Fans für ihre Lieblingsspieler abstimmen und ihr eigenes Team of the Season zusammenstellen. Die Bekanntgabe des Teams findet am 13. Mai statt.



Unter den Nominierten für das Team of the Season der Bundesliga finden sich neben Robert Lewandowski, Joshua Kimmich und Manuel Neuer vom FC Bayern München auch Erling Haaland von Borussia Dortmund und ein Quartett vom SC Freiburg bestehend aus Torwart Mark Flekken, den Abwehrspielern Christian Günther und Nico Schlotterbeck und Mittelfeldmann Vincenzo Grifo. Fans können aus einem aus 40 Spielern umfassenden Pool ihr einzigartiges TOTS nominieren, um die Spieler für ihre in dieser Saison gezeigten Leistungen zu honorieren.



Die Abstimmung zum Bundesliga-TOTS ist hier zu finden: https://www.ea.com/de-de/games/fifa/fifa-22/ultimate-team/tots/bundesliga

Quelle: EASports