FUT Captains stürmen in FIFA 22 XBU MrHyde am Mo, 11.04.2022, 16:05 Uhr

Electronic Arts gab am Wochenende eine neue Reihe von zeitlich begrenzten Spezial-Items in EA SPORTS FIFA 22 bekannt: FUT Captains. Diese Items sind eine Hommage an die größten Kapitäne des Weltfußballs, sowohl aus der Vergangenheit als auch der Gegenwart. Zum ersten Mal wird es Spielerversionen von historischen Inhalten geben. Die Items sind vom 08. April bis 22. April 2022 verfügbar.



Zudem wird auch es zehn FUT HERO Captains geben. FUT-Heroes werden ihr eigenes einzigartiges, von Heroes inspiriertes FUT-Captains-Item erhalten. Neun werden in Packs erhältlich sein und eines wird als Squad Building Challenges (SBC) veröffentlicht. Einige FUT-Hero-Captains werden im Vergleich zu ihrer ursprünglichen FUT-Hero-Version eine andere Liga und Position haben, je nachdem, wo sie zu jener Zeit Kapitän waren.

Quelle: EASports