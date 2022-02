FIFA 22 stellt euch Create Your Club vor XBU MrHyde am Mo, 07.02.2022, 11:45 Uhr

Gemeinsam mit BVB-Funktionär Edin Terzic, Fußball-Experte Ralph Gunesch und DAZN veröffentlicht Electronic Arts das Videoformat „Create Your Club“. In dem Format erstellen Terzic und Gunesch ihre eigenen Teams in EA SPORTS FIFA 22 und treten beim Aufstieg an die Spitze gegeneinander an. Begleitet werden sie dabei von FIFA Content-Creatorin Ebru Önal.



„Ich hätte gerne ein paar Spieler dabei, mit denen ich zusammengearbeitet habe und ein paar mit denen ich gerne zusammengearbeitet hätte. Zum Beispiel einen Erling Haaland, der muss auf jeden Fall in die Mannschaft – wenn ich schon höre, dass Ralle mit Leidenschaft und Blutgrätschen arbeiten möchte, da brauche ich jemand der wegläuft. Was du nicht siehst, kannst du nicht weggrätschen.“, sagt Edin Terzic zur Kaderplanung seines Vereins. Ralph Gunesch erwidert: „Die Blutgrätsche gehört dazu. Ganz viel Feuer, ganz viel Leidenschaft. Es muss unangenehm werden, es wird unangenehm werden für Edin.“



Beide Team-Chefs leben in der Serie den Traum jedes Fußballfans: Sie gründen ihren eigenen Verein und können nach ihren Vorstellungen das Stadion, das Trikot und weitere Erkennungsmerkmale des Vereins gestalten. Dazu erhalten beide ein Transferbudget von 1 Milliarde Euro um sich ihr Team mit den besten und talentiertesten Spielern der Welt zu bauen. Erst am Ende zeigt sich, ob die „Geld-schießt-Tore“-Mentalität von Teamchef Ralph Gunesch Erfolg bringt oder ob Edin Terzic‘ Team über die mannschaftliche Geschlossenheit die deutsche Meisterschaft in der Bundesliga gewinnen kann.

Quelle: EASports