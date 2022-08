Erster Gameplay Trailer zu PGA Tour 2K23 XBU MrHyde am Do, 25.08.2022, 13:45 Uhr

Ein neuer Trailer mit dem Titel "More Golf. More Game." wurde jetzt für das kommende Spiel PGA Tour 2K23 veröffentlicht. Im Oktober wird der neue Ableger der Reihe auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation4 und Steam erscheinen.

Quelle: 2K