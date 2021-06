Enthüllt: Battlefield 2042 im Reveal Trailer vorgestellt XBU TNT2808 am Mi, 09.06.2021, 17:15 Uhr

Nun ist es offiziell: Der neuste Ableger der beliebten Shooter-Reihe heißt Battlefield 2042. Im Reveal Trailer sieht man neben dem Namen auch einige Impressionen, was uns im Spiel erwarten wird. So sind wir unter anderem im Eis, in Qatar und Korea unterwegs - es bekämpfen sich dabei wohl die USA und Russland. Neben Panzern sind auch Future-Tuk Tuks und Hover-Fahrzeuge am Start. Was könnt ihr noch so im Trailer entdecken?

Gameplay gab es noch keines zu sehen, dafür gab es dann eine separate Ankündigung. Am 13. Juni wird Spielmaterial aus Battlefield 2042 gezeigt werden.

Quelle: Electronic Arts