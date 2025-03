Neues Battlefield 2042 Event Kriegsmaschine ist live XBU MrHyde am Do, 20.03.2025, 13:00 Uhr

Electronic Arts startete nun das neue Event “Kriegsmaschine” für Battlefield 2042, welches bis zum 15. April zahlreiche neue Inhalte ins Spiel bringt, darunter kosmetische Objekte, befristete Modi, neue Belohnungen und die Rückkehr einer klassischen Battlefield-Waffe in All-Out-Warfare: das AN-94, das während des Events freigeschaltet werden kann.



Die befristeten Modi des Events gehen ab sofort mit Rush Override und Vorherrschaft live – am 1. April folgt König des Hügels. Die Modi sind bis zum Ende des Events am 15. April verfügbar.

Quelle: Electronic Arts