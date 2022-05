Dolmen schwingt ab sofort die Laser-Axt XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 12:30 Uhr

Kosmisches Horror-Sci-Fi-Setting und jede Menge Action-Rollenspiel aus der Third Person. Das verspricht Dolmen, das ihr ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation sowie PC spielen könnt.

Das Spiel

Dolmen spielt in einem Science-Fiction-Universum, in dem die Menschheit dank fortschrittlicher Raumfahrttechnologie mehrere Sternensysteme kolonisiert und sich mit Hilfe genetischer Manipulation an die andersartigen Bedingungen angepasst hat. Auf dem fernen Planeten Revion Prime gilt es, ein komplexes Geheimnis über eine außerirdische Spezies, korrupte Unternehmen und unbekannten Dimensionen zu lüften.

Hinter allem scheint eine außerirdische Spezies namens Vahani zu stecken, die das Universum durchstreift und das Erbgut anderer Spezies verändert – noch ist nicht bekannt, ob ihre Motive von edler oder bösartiger Natur sind.

Es wird vermutet, dass ein Kristall namens Dolmen das Schlüsselelement zur Mission der Vahani ist und auf Revion Prime findet sich eine Fülle von diesen Kristallen. Welche Mysterien verbergen sich dahinter?

Day One Rebel-Set

Die Day One-Edition enthält zahlreiche einzigartige Gegenstände für Spieler, die ihre Reise durch Revion Prime erleichtern. Hergestellt von gentechnisch veränderten Menschen – den sogenannten Xenospecies – hilft die Ausrüstung, sich an die Strapazen des Weltraums anzupassen. Das Rebel-Set enthält ein komplettes Set aus Rüstung, Schwert und Axt - also ideal geeignet, um sich seiner Feinde zu erwehren sich selbst vor Schaden zu bewahren.

Quelle: Koch Media