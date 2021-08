Story-Trailer zu Dolmen veröffentlicht

Futuristische Sci-Fi und kosmischer Horror, verpackt in einem Action-Rollenspiel - das ist Dolmen. Das Spiel erscheint 2022 für die Xbox One und Xbox Series X/S, heute gibt es einen einstimmenden Story-Trailer für euch.

Ein interdimensionaler Riss hat sich in der Bergbaustation auf Revion Prime aufgetan. Wir müssen die Effekte dieser Katastrophe in Zaum halten, bevor es zu spät ist. Wir wissen nicht, ob es eine Attacke war, ein Unfall oder ein natürliches Phänomen... aber wir wissen, was es verursacht hat.

Als Spieler werden wir in die feindliche Alienwelt Ravion Prime geworfen. Unser Job? Kristallproben mit einzigartigen Eigenschaften bergen, die sogenannten "Dolmen". Sie ermöglichen Interaktionen zwischen Realitäten und revolutionieren Raumerkundung und die Welt, wie wir sie kennen.

Quelle: Prime Matter / Microsoft