Action-RPG Dolmen zeigt sich während der digitalen gamescom 2021 XBU TNT2808 am Mo, 23.08.2021, 11:45 Uhr

Ihr habt Lust auf ein Third-Person-Action-RPG in einem kosmischen Horror-Sci-Fi-Setting? Dann solltet ihr euch Dolmen mal genauer ansehen - was ihr während der diesjährigen gamescom auch machen könnt. Der Titel soll nächstes Jahr für den PC, die PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Eifrige Fans können sich ein Bild davon machen, wie das Spiel aussieht, denn es wird zum ersten Mal Gameplay-Material präsentiert. Und das ist noch nicht alles. Prime Matter und Massive Work Studio enthüllen nicht nur das erste Gameplay, sondern auch einen wahrhaft epischen Bosskampf.

Spieler, die mehr über Dolmen erfahren möchten, sollten sich die folgenden Veranstaltungen vormerken:

Pre-Show Opening Night Live (25. August): 19:30 Uhr

Future Games Show (26. August): 22:00 Uhr

Koch Media Gamescom Now Page: verfügbar von 25. bis 27. August

Quelle: Koch Media