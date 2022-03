Release-Termin von Dolmen steht fest

Das Third-Person-Action-Rollenspiel Dolmen wird am 20. Mai 2022 für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC erscheinen. Wie Prime Matter and Massive Work Studio zudem mitteilten, wird in der Day One-Edition als besonderes Goodie ein einzigartiges Set aus Rebellen-Rüstung und -Waffen enthalten sein.



Es wurde auch ein weiterer Trailer veröffentlicht, der einen Blick auf die Koop- und Mehrspieler-Modi wirft. In den schweißtreibenden Bosskämpfen muss man nicht unbedingt alleine bestehen, denn immer vor den Duellen können weitere Spieler mit einsteigen, um die bedrohlichen Gegner gemeinsam zu bezwingen.

Quelle: Primer Matter