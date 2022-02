Die Sims 4 Karnevals-Streetwear-Set ist erhältlich XBU MrHyde am Mo, 07.02.2022, 12:00 Uhr

Electronic Arts und Maxis haben das Die Sims 4 Karnevals-Streetwear-Set veröffentlicht. Das neueste Mode-Set gibt Spielern mit gewagten neuen Looks die Möglichkeit, das Styling ihrer Sims zu erweitern und ihre Kreativität weiter auszuleben. Die Sims 4 und das Karnevals-Streetwear-Set sind für PC und Mac auf Origin und Steam, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.



Die Sims hat mit der brasilianischen Ikone Pabllo Vittar – bekannt als Drag Queen, Singer-Songwriter und Model – Looks zusammengestellt, mit denen Spieler:innen neue Optionen erhalten, um die Erlebnisse ihrer Sims individuell zu gestalten und deren Kleiderschränke aufzupeppen.



Die ausgelassenen und strahlenden Designs, Styles und Farben des Karnevals-Streetwear-Sets wurden von Pabllos Persönlichkeit geprägt und ermutigen Spieler:innen, das Selbstbewusstsein und die Kreativität eines der großartigsten kulturellen Feste der Welt mit Kleidung, Make-up und Accessoires im Spiel nachzuerleben. Das Set enthält eine vielseitige Mischung aus reizvollen Cutouts, farbenfrohen Obstmustern mit grafischen Kontrasten und paillettenbesetzten Oberteilen, und bietet Spieler:innen neue und endlose Möglichkeiten, ihre Persönlichkeit mithilfe verschiedener ausdrucksstarker Looks zu entfalten.



Im Rahmen der Zusammenarbeit für das Karnevals-Streetwear-Set wurde ein kostenloses Update in das Basisspiel integriert. Pabllo Vittar hat den Dance-Hit "Buzina" aus dem zweiten Studioalbum "Não Para Não" auf Simlisch aufgenommen, und Spieler:innen können die Single über den Karnevals-Sender des Spiels hören und dazu abtanzen. Die Feierstimmung wird durch ein weiteres kostenloses Basisspiel-Update in Form einer Sims-Expresslieferung mit brasilianischen Rezepten und einer Maske am 09. Februar weiter angeheizt, und im März können Spielende ihr Zuhause mit einem neuen Kunstwerk des berühmten zeitgenössischen Künstlers Lano schmücken.

Quelle: ElectronicArts