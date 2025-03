Von Doja Cat inspirierte Tattoos in Die Sims 4 verfügbar XBU MrHyde am Mi, 12.03.2025, 12:30 Uhr

Sims enthüllt zur Feier der Veröffentlichung des neuen Erweiterungspacks Die Sims 4 Vom Hobby zum Business drei von der Rapperin und Sängerin Doja Cat inspirierte Tattoo-Stempel, die ab sofort exklusiv im neuen Erweiterungspack zur Verfügung stehen. Das Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack, welches Tätowieren als neue Fähigkeit bringt, ist ab sofort verfügbar für PC via EA app, Epic Games Store und Steam sowie für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.



Die drei von Doja Cat und dem Die Sims-Team gestalteten und ausgewählten Designs sollen Simmer noch mehr inspirieren: Ein an Renaissance-Statuen angelehntes Bild, ein eindrucksvolles Schwert-Motiv und eine Spinne, die für Doja Cat Weiblichkeit und Furchtlosigkeit repräsentiert. Größe und Platzierung der drei Tattoo-Stempel können in Erstelle einen Sim angepasst werden. Zusätzlich können Spieler Dojas Sim ab sofort in der Die Sims 4 Galerie herunterladen.

Quelle: ElectronicArts