Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack erhältlich XBU MrHyde am Mo, 10.03.2025, 14:00 Uhr

Die Sims veröffentlicht das Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack, verfügbar für PC via EA app, Epic Games Store und Steam sowie für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One. Im Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack können Spieler ihre Leidenschaft und Kreativität in Nordhaven, einer neuen Stadt voller Geschichte und Möglichkeiten, voll ausschöpfen.



In dieser lebendigen Gemeinschaft aus geschickten Kunsthandwerkern und kreativen Hobbykünstlern können Sims ihre Körperkunst mit der neuen Tätowieren-Fähigkeit perfektionieren und mit der neuen Töpferei-Fähigkeit funktionale oder dekorative Gegenstände anfertigen. Mit der Zeit können sie mit diesen Fähigkeiten sogar Simoleons verdienen.

Quelle: ElectronicArts