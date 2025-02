Kostenloses Basisspiel-Update für Die Sims 4 XBU MrHyde am Mi, 26.02.2025, 15:30 Uhr

Die Sims gibt bekannt, dass Eindringlinge mit dem neuesten kostenlosen Basisspiel-Update ab sofort in Die Sims 4 Einzug halten und anderen Sims nicht nur die Show stehlen. Das Spiel ist für alle kostenlos via EA app, Epic Games Store, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.



Die beliebten Eindringlinge, die Simmer und Fans bereits aus Die Sims, Die Sims 2 und Die Sims 3 kennen, mischen nun auch in Die Sims 4 den Frieden in der Nachbarschaft auf. Begleitet von spannungsgeladener Musik schleicht Robin Langfinger umher, und Simmer sollten darauf achten, die Wertsachen ihrer Sims zu verstecken oder die altbewährte Alarmanlage zu installieren, wenn ihre Sims nicht um wichtige Gegenstände erleichtert werden sollen.

Quelle: ElectronicArts