Demo zu Tales of Arise veröffentlicht XBU TNT2808 am Mi, 18.08.2021, 17:30 Uhr

Ab sofort könnt ihr eine kostenlose Demoversion von Tales of Arise herunterladen. Damit könnt ihr schon einmal schauen, ob euch das Spiel zusagt, bevor ihr am 10. September unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S zuschlagt.

Ihr habt in der Demo die Möglichkeit, mit euerm Lieblingscharakter die Region Elde Menancia, ein Teil der Spielwelt, zu erkunden. Natürlich erhaltet ihr dabei auch Einblicke in das actionreiche Gameplay.

Außerdem gibt die Demo Einblicke in die Camping- und Koch-Mechaniken, sowie das neue Skit-System. Als Bonus für das Spielen der Demoversion können sich alle Spielerinnen und Spieler den Vacation Hootle für die Vollversion des Spieles sichern.

TALES OF ARISE erscheint am 10. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment