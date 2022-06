Das Zeitalter der Magie bricht in Conan Exiles an XBU TNT2808 am Mi, 22.06.2022, 10:45 Uhr

Im dritten Quartal soll das große Update 3.0 für Conan Exiles erscheinen. "Age of Sorcery" erweitert das Gameplay dabei massiv, denn Zauber und Magie sind nun eine Option. Aber auch Verbesserungen und eine Überarbeitung des Bau-Systems sind in dem kostenlosen Update enthalten.

Mit "Age of Sorcery" erfüllt Conan Exiles das Versprechen von Schwert und Zauberei, das ein wichtiger Teil der Welt von Conan dem Barbaren ist, und bietet jedem Verbannten die Wahl, nach welcher Art von Macht er streben möchte. Funcoms Entwicklerteam stellt im neuen Trailer eine Fülle an Inhalten vor, die mit "Age of Sorcery" erscheinen.

Zeitalter sind eine neue Art und Weise, um die Welt von Conan Exiles zu vergrößern und zu erleben. Beginnend mit dem "Age of Sorcery", erhält jedes kommende Zeitalter ein eigenes Thema, kostenlose Gameplay-Updates und käufliche Battle-Pässe, die das derzeitige DLC-Model ersetzen. Die Einführung der Zeitalter ermöglicht gleichmäßig erscheinende Updates und bietet den Spielern eine einfachere Möglichkeit, das Wachstum des Spiels zu unterstützen und exklusive Gegenstände zu erhalten.

In "Age of Sorcery" haben Spieler die Möglichkeit, die bösartigen Kräfte der Zauberei zu erlangen und einen Teil ihrer Lebenskraft zu opfern, um tödliche Zauber zu wirken und dämonische Kreaturen zu beschwören. Außerdem haben Spieler, dank einem verbesserten Attributs- und Belohnungssystem, die Wahl zwischen Belohnungen zu bestimmten Meilensteinen. Das soll den Charakter-Fortschritt und das Kampfsystem vertiefen.

Auch das Bauen war in Conan Exiles nie angenehmer: Mit einer kompletten Überarbeitung des Systems kommt ein schnelleres und einfacheres Interface für Keyboard und Controller sowie ein angepasster Kreativ-Modus, bei dem Spieler ohne Einschränkung bauen können.

Das Update enthält eine Reihe an weiteren Verbesserungen und Inhalten, wie Optimierungen der Begleiter, Updates der Welt, um sie noch lebhafter und gefährlicher zu machen, neue platzierbare Gegenstände und Materialien, die mit Zauberei und Ritualen in Verbindung stehen und vieles mehr.

"Age of Sorcery" erscheint im Q3 2022 und wird von mehreren tiefergehenden Artikeln, Videos und Posts begleitet, die die neuen Features näher beleuchten.

Quelle: Funcom