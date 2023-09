Conan Exiles: Infos zum neuen Kapitel Age of War XBU MrHyde am Fr, 22.09.2023, 14:00 Uhr

Conan Exiles hat mit dem Update Age of War – Kapitel 2 eine neue Reihe von Inhalten hinzugefügt. Während die Schatzkammern der Spieler stetig wachsen, müssen sie diese vor dem einfallenden Stygischen Imperium mit dem überarbeiteten Purge-System schützen. Mit den neuen Bedrohungen kommt auch eine Verbesserung der Beute und vieles mehr. Age of War – Kapitel 2 ist ab sofort für PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One und Xbox Game Pass erhältlich.



In Kapitel 2 haben die Spieler die volle Kontrolle darüber, wann eine Purge-Attacke stattfindet und wie schwierig diese ist. Während stygische Kämpfer aus einem nahe gelegenen Kriegslager vorrücken, verteidigen die Spieler ihre Basis und die darin befindlichen Schätze gegen jegliche Angriffswellen, bis die Hand des Krieges zum Vorschein kommt. Bei einem Sieg erhalten die Spieler Belohnungen, angepasst an den Schwierigkeitsgrad. Dies ist eine völlig neue Erfahrung in Conan Exiles, die dank den von Spielern erstellten Basen und Gefolgsleuten epische Schlachten mit hohem Wiederspielwert garantiert.



Zusätzlich wurden die Beute-Tabellen im gesamten Spiel verbessert, so dass die Beute von Gegnern ihre Kultur, Umgebung und Ausrüstung widerspiegelt. Um die seltenste Beute zu finden, müssen die Spieler die Grenzen ihrer Festung verlassen, Lager plündern und Dungeons erkunden.



Sowohl neue Spieler, die sich zum ersten Mal in die Wüste begeben, als auch Endgame-Veteranen, die die Verbannten Länder beherrschen und ganze Städte errichtet haben, können die Auswirkungen dieser Funktionen voll und ganz auskosten.



Kapitel 2 enthält außerdem eine Fülle von brandneuen, kostenpflichtigen kosmetischen Items, die über den Battle Pass und den Basar-Shop erhältlich sind. Die meisten davon sind dem Age of War und dem Stygischen Reich gewidmet, einschließlich des majestätischen Pyramidenbausatzes, stygischer Waffen- und Rüstungsskins, neuer Emotes, Haustiere, Kriegsbemalungen und mehr. Die Spieler können mit ihren Kreationen das Panorama der Verbannten Länder verändern.

Quelle: Deep Silver