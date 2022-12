Conan Exiles: Age of Sorcery - Kapitel 2 ist live XBU MrHyde am Di, 06.12.2022, 19:55 Uhr

Conan Exiles erhält sein erstes großes Update nach der monumentalen Veränderung, die mit Age of Sorcery kam, und füllt die riesige und raue Wildnis des Spiels mit noch mehr Aktivitäten und Gefahren. Das kostenlose Update kommt zeitgleich mit einer Fülle neuer kosmetischer Gegenstände, die über den neuen Battle Pass oder im Item-Shop erworben werden können.



uncom hat außerdem drei neue Ladungen an Twitch-Drops angekündigt. Diese laufen von heute bis zum 3. Januar und ermöglichen es den Spielern, zwei Wandornamente und das wunderschöne, festliche Schoßhund-Haustier zu erwerben, indem sie einfach Conan Exiles-Streams auf Twitch verfolgen. Die Spieler müssen lediglich ihren Account über eine Schaltfläche im Spielmenü mit Twitch verbinden, um loszulegen.



Die Ankunft der Zauberei hat die Grundfesten der Verbannten Länder erschüttert. Überall werden seltsame Rituale durchgeführt, während die Zauberer mit der neugewonnenen Macht um sich werfen. In Kapitel 2 werden die Spieler sowohl in den Verbannten Ländern als auch auf der Insel Siptah auf die Lager der khitanischen Kopfgeldjäger stoßen. Um die neuentdeckte Zauberkunst zu verstehen, beauftragen sie die Spieler damit, Zauberer-NSCs zu jagen und zu ihnen zu bringen. Obwohl der Schädel ausreicht, bieten lebende Körper viel höhere Belohnungen, darunter ein neues Rüstungsset.



Auf ihren Reisen werden die Spieler auch auf die neue Herausforderung „Hexenjagd" stoßen, bei der sie die mächtigen Rituale eines von vier verschiedenen Boss-Zauberern unterbrechen können. Diese Zauberer können nicht lebend gefasst werden, aber ihre Schädel können für eine hohe Auszahlung in die khitanischen Lager gebracht werden.



Parallel zum kostenlosen Update ist eine riesige Auswahl an neuen, kostenpflichtigen Cosmetics im Item-Shop und im neuen Battle Pass erhältlich, darunter das erweiterte Sturmglas-Bauset, neue Rüstungen und Waffen, neue Haustiere, einzigartige Dekorationen und mehr.



Conan Exiles erweitert mit jedem kostenlosen Update seinen inhaltlichen und spielerischen Reichtum. Spieler können Kapitel 2 jetzt auf PC, PS 4, Xbox X|S, Xbox One und über den Xbox Game Pass erleben.

Quelle: Deep Silver