Conan Exiles: Dritter Teil des Age of Sorcery gestartet XBU MrHyde am Mi, 15.03.2023, 09:45 Uhr

Conan Exiles baut Age of Sorcery um ein drittes Kapitel aus. Das Open-World-Survival-Spiel von Funcom wird dadurch weiter vergrößert. Das Spiel bekam nun ein neues kostenfreies Update mit einem Paid-Battle Pass und einem Bazaar-Shop für kosmetische Erweiterungen. Spieler erhalten einen ersten Blick auf die Gestaltung eines eigenen Golems, die Überarbeitung des Journey-Systems, eine neue Boss Begegnung und mehr im Launch Trailer.



Dank der vollständigen Neuentwicklung des Journey-Systems ist Chapter 3 einer der besten Zeitpunkte, für neue als auch erfahrene Spieler, Conan Exiles das erste Mal zu erleben oder wieder zu besuchen. Das Journey-System vereinfacht das Finden jeglichen Contents und das Erforschen der Welt, ohne die Offenheit und Freiheit von Conan Exiles zu verlieren. Spieler wählen eine Reise, der sie folgen möchten, und folgen einfach den Aufgaben. Es gibt zahlreiche Geheimnisse zu erkunden, wenn Spieler alle Aspekte des Krieges bewältigen, basteln, bauen und wertvolle Belohnungen mit jeder vollständigen Reise erhalten.



Das heutige Update beinhaltet ein weiteres brandneues Feature – Golem-Shaping. Spieler durchsuchen die Welt nach unterschiedlichen Gegenständen und Materialien, um einen mächtigen Behüter zu erschaffen. Diese können ihre Gegner vernichten oder, zum ersten Mal in Conan Exiles, automatisiert Materialien sammeln.



Im heutigen Update werden Spieler zudem am letzten, epischen Kampf teilhaben, mit dem Age of Sorcery endet. Sie begegnen dem neuen Boss Kurak, dem Verantwortlichen für die Verbreitung von Zauberei in den Landen der Verbannten.



Auf Age of Sorcery wird ein weiteres Zeitalter folgen. Mit Age of Sorcery hat Conan Exiles einen neuen Weg erschaffen, um kostenfreie- und Bezahl-Inhalte zu liefern. Das nächste Zeitalter wird drei weitere große Kapitel mit kostenlosen Inhalten bieten, gepaart mit einer Sammlung an thematischen Cosmetics im Battle-Pass und Bazar-Shop. Spieler können allein, im Koop oder Multiplayer die ersten Schritte auf dieser neuen Reise auf PC, PlayStation und Xbox machen. Außerdem ist das Spiel im PC- und Xbox Game Pass erhältlich.

Quelle: Deep Silver