Conan Exiles: Großes Update Age of War gestartet XBU MrHyde am Mo, 26.06.2023, 16:15 Uhr

Das erste Kapitel des Age of War in Conan Exiles ist jetzt verfügbar. Das kostenlose Update bringt jede Menge neue Features und Verbesserungen mit sich, darunter Anpassungen an Ausdauer, Gegnern und Kampfmechaniken. Im Age of War stellen sich die Spieler einer Invasion der Exiled Lands entgegen und versuchen, ihren Clan unter einem Banner zu vereinen.

Quelle: Deep Silver