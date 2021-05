Conan Exiles DLC Isle of Siptah kommt am 27.Mai Amortis am Do, 27.05.2021, 14:00 Uhr

Isle of Siptah ist eine massive Erweiterung von Conan Exiles, mit einer riesigen, lebhaften Welt, die etwa 93% der Map des Hauptspiels entspricht. Nachdem der Spieler an Land gespült wurde, muss er auf der feindseligen Insel ums Überleben kämpfen. Das wird gar nicht so einfach, denn neben drei neuen Fraktionen, die sich auf der Insel niedergelassen haben, ragt in der Mitte von Siptah ein unheilvoller Turm empor, umgeben von einem Mahlstrom, der grausige Monster ausspuckt. Gemeinsam mit den oder gegen die anderen Überlebenden bestreitet ihr spannende Abenteuer und kämpft um die Vorherrschaft auf der Insel.

Eine neue Karte

Neue Fraktionen

Neue, grausige Monster

Magische Fluten, die Menschen und Monster ausspucken

Nashorn-Reittier

Neue Gebäudesets

14 neue Dungeons (Gewölbe)

Quelle: Deep Silver