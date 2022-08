Commandos 3: HD Remaster erscheint im Xbox Game Pass XBU MrHyde am Di, 16.08.2022, 17:00 Uhr

Publisher Kalypso Media und Entwickler Raylight Games geben die digitalen und physischen Releasedaten für Commandos 3 – HD Remaster bekannt. Das mit Spannung erwartete HD Remaster des dritten Teils der klassischen Echtzeit-Taktik-Serie manövriert noch diesen Monat auf digitale Plattformen. Commandos 3 – HD Remaster erscheint am 30. August 2022 für Xbox One und Windows-PC und wird ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass auf Konsole und PC verfügbar sein. Für ein Probetraining wird ab Release auch eine Demo-Version auf Xbox One und Windows-PC bereitstehen. Für weitere Plattformen wird das Spiel später ebenfalls erscheinen.



Im generalüberholten HD Remaster von Commandos 3 schlagen sich Spieler mit ihren berüchtigten Spezialeinheiten tief hinter feindliche Linien und kämpfen auf bekannten Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Überarbeitete 3D-Modelle und Texturen, verbesserte Steuerung und ein modernisiertes Interface machen die Geschichten an den Frontlinien neu erlebbar. Rekruten schlagen sich durch die tödlichen Schützengräben Stalingrads und die Normandie am D-Day und stellen dabei ihr taktisches Geschick unter Beweis.

Quelle: Kalypso Media