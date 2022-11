Commandos 2 & 3 - HD Remaster Double Pack im Handel erhältlich XBU MrHyde am Fr, 11.11.2022, 16:45 Uhr

Publisher Kalypso Media bringt jetzt das Doppelpack von Commandos 2 & 3 - HD Remaster als physische Handelsversion in die Regale. Die HD Remaster-Versionen der beiden Strategie-Highlights wurden von Raylight Games und Yippee! Entertainment entwickelt.



Das Commandos-Doppelpack bietet Spielern die Möglichkeit, die Taktik-Klassiker Commandos 2 und 3 als umwerfendes HD Remaster zu erleben. Kommandanten übernehmen die Kontrolle über eine Elitetruppe der Alliierten hinter den feindlichen Linien in Europa und wagen sich auf die überarbeiteten, hochaufgelösten Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Green Beret, Pionier, Scharfschütze, Taucher, Spion und Dieb erwarten ihre Befehle, die mit taktischem Geschick ausgeführt werden müssen, um die Geschichte voranzutreiben. In über 20 brandgefährlichen Missionen der beiden Strategie-Klassiker kriechen, schwingen, schwimmen und klettern die Eliteeinheiten durch den gelungenen Einsatz waghalsiger Manöver und authentischer Waffen zum Sieg.

Quelle: Kalypso Media Group GmbH