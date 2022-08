Commandos 3 - HD Remaster ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mi, 31.08.2022, 11:45 Uhr

Commandos 3 - HD Remaster von Publisher Kalypso Media und Entwickler Raylight Games infiltriert ab sofort die feindlichen Stellungen. Das HD Remaster des dritten Teils der genreprägenden Serie kann mit Game Pass auf Konsole und PC gespielt werden. Digital ist der Taktik-Klassiker ab sofort für Xbox One, Windows-PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich.



In dieser überarbeiteten Ausgabe von Commandos 3 werden Spieler:innen ihr gesamtes taktisches Geschick unter Beweis stellen müssen, wenn sie den Lauf der Geschichte in ihre Hände nehmen. Sechs berüchtigte Spezialeinheiten stehen bereit, allesamt Experten auf ihrem Gebiet und unerlässlich für den Erfolg: Green Beret, Pionier, Scharfschütze, Taucher, Spion und Dieb. Nur mit den richtigen Taktiken können Spieler:innen ihre Einheit durch 12 riskante Missionen an den drei Frontlinien von Stalingrad, der Normandie und Mitteleuropa führen — alle mit neuen 3D-Modellen und Texturen, verbesserter Steuerung und einer überarbeiteten Nutzeroberfläche. Im Multiplayer können 2-8 Spieler:innen in den Modi „Deathmatch“ und „Capture the Flag“ gegeneinander antreten.

Quelle: Kalypso Media Group GmbH