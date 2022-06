Commandos 3 - HD Remaster folgt noch in diesem Jahr XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 18:25 Uhr

Heute wurde das HD-Remaster von Commandos 3 angekündigt. Ihr könnt schon ab September die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs unterwandern und klassische Echt-Taktik erleben. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One, Commandos 3 - HD Remaster wird zudem direkt zum Release im Game Pass enthalten sein.

Dank der verbesserten Steuerung und einer überarbeiteten Benutzeroberfläche führen Spieler:innen ihre Spezialeinheiten in Commandos 3 – HD Remaster tief hinter die feindlichen Linien, um den Alliierten den Sieg zu erkämpfen. Überarbeitete 3D-Modelle und Texturen warten in unerbittlichen Missionen in den tödlichen Schützengräben von Stalingrad, dem fanatischen Herzen des Dritten Reiches in Berlin und am D-Day in der Normandie.

Features:

High-Definition-Überarbeitung: Commandos 3 – HD Remaster enthält von Grund auf neu erstellte 3D-Modelle und überarbeitete Texturen, eine verbesserte Steuerung, eine aufgewertete Benutzeroberfläche sowie einsteigerfreundliche Tutorials und Spielhinweise.

Quelle: Kalypso Media