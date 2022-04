Chorus gewinnt Deutschen Computerspielpreis 2022 XBU MrHyde am Mi, 06.04.2022, 14:45 Uhr

Der Space-Combat-Shooter Chorus wurde kürzlich beim Deutschen Computerspielpreis als “Bestes Deutsches Spiel” ausgezeichnet. Die Jury des Deutschen Computerspielpreises zeigte sich von dem Konzept begeistert und verlieh dem erfolgreichen Sci-Fi-Actionspiel den begehrtesten Preis des Abends. Neben der Auszeichnung erhält das Studio DS FISHLABS ein Preisgeld von 100.000 Euro.



"Wir sind unglaublich stolz auf unser Team bei Deep Silver FISHLABS und freuen uns, dass CHORUS beim Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet wurde", sagt Paul Nicholls, Global Brand and Marketing Director von Deep Silver. "Das internationale Team hat bei der Konzeption und Entwicklung von CHORUS so viel Freiraum wie möglich gehabt. Die nun erhaltene Auszeichnung als "Bestes Deutsches Spiel" sehen wir als Bestätigung, dass wir uns auf das kreative Potential, die Fähigkeiten und die Expertise unserer Studios absolut verlassen können."



In CHORUS übernehmen Spieler die Kontrolle über das Piloten-Ass Nara, eine Flüchtige auf der Suche nach der Vernichtung des dunklen Kults, der sie erschaffen hat, die sich auf dem Weg dorthin ihrer verfolgten Vergangenheit stellen muss. CHORUS bietet ein dunkles neues Universum, vollgepackt mit Geheimnissen und Konflikten. Zusammen mit ihrem empfindungsfähigen Starfighter Forsaken erkundet sie uralte Tempel, nimmt an aufregenden Schwerelosigkeitskämpfen teil und kämpft, um die Widerstandskräfte gegen den Kult (bekannt als der Zirkel) und seinen Anführer, den Großen Propheten, zu vereinen.

Quelle: Deep Silver