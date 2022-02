Das gibt es bei Chorus auf die Ohren XBU MrHyde am Mi, 09.02.2022, 15:50 Uhr

Deep Silver gaben zusammen mit Entwickler DS FISHLABS bekannt, dass der offizielle Soundtrack zum kürzlich veröffentlichten klassischen Weltraum-Shooter Chorus ab sofort erhältlich ist und auf über 35 verschiedenen globalen Musik-Streaming-Diensten gehört werden kann, darunter Apple Music, Spotify, Amazon Music und YouTube. Der umfangreiche Soundtrack enthält 26 mitreißende klassische Kreationen aus der Feder des Komponisten Pedro Macedo Camacho, der in der Vergangenheit bereits für die musikalische Untermalung zahlreicher bekannter Spiele-Produktionen verantwortlich zeichnet.



Für Chorus arbeitete Pedro Macedo Camacho mit dem Audio Director von Deep Silver FISHLABS, Philipp Muckenfuss, zusammen und schätzt, dass mehr als 180 Minuten produziert wurden; die Musik entstand parallel zur Entwicklung des Spiels über einen Zeitraum von fast zwei Jahren, von den ersten Skizzen bis zur Endphase.

Der klassisch ausgebildete Pedro schuf seine erste musikalische Komposition im Alter von zehn Jahren und arbeitete an Soundtracks für A Vampyre Story, Civilization 5, Witcher 3, Star Citizen, Wolfenstein II: The New Colossus und World of Warcraft: Shadowlands.



Der atmosphärische Soundtrack, der komplett aus der Ferne komponiert wurde, ist ein wahrhaft globales Projekt mit Pedro in Portugal als Hauptkomponist, der gebürtigen Mongolin & Leadsängerin Úyanga Bold in den Vereinigten Staaten, zusätzlicher Musik von Alex Pfeffer in Deutschland, einem Synthesizer-Designer in Frankreich, einem weiteren Musiker in Südasien sowie aus dem Vereinigten Königreich, in Kooperation mit einem Orchester in Bulgarien und dem Audio Director bei Deep Silver FISHLABS in Deutschland.



"Eine gute und originelle Filmmusik zu schreiben ist immer eine Herausforderung, aber die größte war, ein gutes, starkes, einprägsames und sehr originelles Hauptthema für diese IP [Chorus] zu finden. Etwas, das wir auch in 10 Jahren noch hören und stolz darauf sein können", sagt Komponist Pedro Macedo Canacho. "Ich habe es erst in der 72. Überarbeitung fertiggestellt. Ich hoffe, jeder weiß die vielen Stunden zu schätzen, die ich gebraucht habe, um es so perfekt wie möglich zu machen."

Quelle: Deep Silver