Chernobylite soll im Juli erscheinen XBU MrHyde am Di, 27.04.2021, 17:00 Uhr

Wir haben schon lange nichts mehr vom Spiel Chernobylite gehört, nun haben All in! Games und The Farm 51 mitgeteilt, dass es im Juli 2021 soweit sein soll. Der SciFi-Horrortitel soll dann auf Xbox One, PlayStation 4 und PC verfügbar sein. Zusammen mit dem Release-Zeitfenster gab es ein brandneues Gameplay-Video:

Quelle: The Farm 51