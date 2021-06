BTB 2.0 in Halo Infinite - Ankündigung auf dem Xbox Showcase? XBU TNT2808 am Di, 08.06.2021, 15:00 Uhr

Wer dem offiziellen Xbox-Kanal auf Twitter folgt, weiß, dass sie für jede Menge Überraschungen gut sind. So auch gestern, als ein kleiner, fast schon unbedeutender Clip gezeigt wurde. Darin geht es eigentlich nur um das Showcase, das am 13. Juni um 19 Uhr stattfinden wird. Und die Grafik kennen wir auch - zum Teil. Denn statt Starfield verbirgt sich nun ein weiteres Bild zu Halo Infinite in der Abbildung, die in diesem Tweet zu sehen war.

Was daran so besonders ist? Nun, das Bild zeigt einen voll besetzten Warthog, was für den Multiplayer sprechen könnte. Außerdem könnte es einen Hinweis auf eine der Maps geben, die scheinbar in einer verschneiten Schneelandschaft angesiedelt sein könnte. Viel könnte, wenig Hinweise. Aber bei Fahrzeugen denken viele Halo-Fans eben an große Schlachten, eben BTB, also Big Team Battles.

Was nun aber BTB 2.0 sein soll? Dazu schrieb der Nutzer Klobrille, ein Bracheninsider, der viele Informationen zu haben scheint, ein paar Worte. Demnach handelt es sich bei BTB 2.0 um einen Ersatz für einen Battle Royale-Modus, der zumindest zum Release nicht enthalten sein soll. Stattdessen wird es enorm vergrößerte Fahrzeugkämpfe, Squad-Spawning, eintreffende Pelican-Drops und viele weitere Überraschungen geben. Klingt also nach einem Hybriden aus Battle Royale und Big Team Battle.

Die Gerüchte und Vermutungen passen natürlich zu unserer News, dass wir während des Showcase vor allem den Multiplayer zu Gesicht bekommen werden. Dennoch: Es sind weiterhin nichts als Gerüchte. Zumal auch Brian Jarrard auf Twitter verlauten ließ, dass er die Spekulationen genieße und herzlich über einige vermeintliche "Insiderquellen" lachen muss. Am Sonntag wissen wir dann hoffentlich alle mehr!

Quelle: Twitter (Xbox, Klobrille, Brian Jarrard)