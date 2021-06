Wird der Multiplayer von Halo Infinite während der E3 im Fokus stehen? XBU TNT2808 am Mi, 02.06.2021, 18:00 Uhr

Ganz klar: Gerüchteküche. Also fasst diese News mit einer gewissen Vorsicht auf. Gerüchteweise soll jedoch während der E3 von Microsoft, die wir live im Stream am 13. Juni um 19 Uhr verfolgen können, von Halo Infinite vorrangig der Multiplayer gezeigt werden.

Das zumindest behauptet Jeff Grubb, der sich in der Branche gut auskennt und enge Kontakte zu vielen Entwicklern pflegt. Geht es nach ihm, sollten wir keine große Kampagnendemo erwarten, dafür fehle dem Team von 343 Industries schlichtweg die Zeit. Also eher der Fokus auf den Multiplayer, der sich aber ziemlich nach Halo anfühlen und auf alte Halo-Hasen zugeschnitten sein soll.

Wer das Statement von Jeff Grubb gerne selbst sehen möchte, sollte im eingebetteten Video zur 29-Minuten-Marke springen.

Kommentar des Verfassers: Falls ihr meine Meinung als großer Halo-Fan hören möchtet: Ich denke auch, dass der Fokus auf dem Multiplayer liegen wird. Gerade Halo spricht eben sowohl die Single- als auch die Multiplayer an. Und bis auf ein paar Worte und Screenshots haben wir Halo-Nerds noch nichts zum Multiplayer sehen können. Da ich auch denke, dass bald Flights zum Multiplayer starten werden, also eine Art Beta, um mal in den Mehrspieler schauen zu können, passt diese Aussage von Jeff Grubb doch perfekt dazu.

Dennoch glaube ich, dass wir vielleicht einen kleinen, zusammengeschnittenen Trailer zu Gesicht bekommen werden, der die grafischen Fortschritte der Kampagne zeigen und und heiß auf den Release machen soll. Aber, das ist eben alles auch nur meine Meinung, was denkt ihr?

Quelle: Jeff Grubb