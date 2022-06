Ausführlicher Einblick in Evil West XBU TNT2808 am Mo, 20.06.2022, 14:30 Uhr

In Third Person werdet ihr in Evil West einen Vampirjäger steuern, der, na klar, im Wilden Westen düstere Bedrohungen eliminieren muss. Falls ihr euch vorab darüber ein Bild machen wollt, was euch am 20. September für PC und Konsolen erwartet, schaut euch den neuen 10-minütigen Trailer an.

Das Gameplay Material zeigt einen Mix aus Erkundung, Kampf und Charakter-Management - die Kernelemente eurer Reise im seltsamen Westen in der Haut von Jesse Rentier, einem Agenten einer geheimen Organisation, die Jagd auf die Vampirbedrohung macht.

Erkundet eine Vielfalt an Gebieten, von Wüstenstädten bis zu von Dämonen korrumpierte Wälder, sammelt Ressourcen aus verlassenen Kisten und von Leichen, bevor ihr euch wieder auf die Jagd nach Kreaturen der Unterwelt macht und in frenetischen stilvollen Kämpfen die blutigen Zerstückelungen eurer Gegner zelebriert!

Der Trailer gibt zudem einen Ausblick auf das minimalistische Interface und die Menüs, welche ihr während eurer Reise nutzen werden um euren eigenen Spielstil zu erschaffen, euer tödliches Arsenal zu verbessern und wo ihr mit neuen Perks neue Möglichkeiten zum Monster-Schlachten freischalten könnt!

Taucht ein in von Monstern besiedelte Gebiete, trefft gruselige Abscheulichkeiten und uralte Vampire auf eurem Weg das ultimative Böse zu vernichten und erlebt dabei spektakuläre Bossfights.

Evil Wests ausgefeiltes Gameplay bringt auch eine starke Geschichte in der Story Kampagne mit, welche einen einzigartigen, übernatürlichen Wilden Westen zeichnet - und der Trailer verpasst es auch nicht, diese Geschichte mit einigen Cinematic Ausschnitten zu untermauern.

Evil West erscheint am 20. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Quelle: Focus Entertainment