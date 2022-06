Ab Oktober müssen wir in A Plague Tale: Requiem der Pest ausweichen XBU TNT2808 am Fr, 24.06.2022, 09:30 Uhr

Was euch zum endlich veröffentlichten Erscheinungstermin, der auf den 18. Oktober, neben der Pest noch so in A Plague Tale: Requiem erwartet? Na, vielleicht kann das der Extended Gameplay Trailer aufdröseln, der rund 10 Minuten Spielszenen zeigt. Übrigens: Versionen für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S können ab sofort vorbestellt werden.

Ein Duo das überzeugt

In der neuen, erweiterten Gameplay Sequenz folgen wir Amicia und Hugo durch einen massiven ockerroten Steinbruch voller feindlicher Soldaten, die jederzeit bereit sind, sie zu fangen. Glücklicherweise hat das Duo einige neue Tricks im Ärmel und schreckt nicht davor zurück, sich die Hände dreckig zu machen. Seht euch an, wie es ausgeht und macht euch bereit für eine herzzerreißende Geschichte in einer brutalen, atemberaubenden Welt und findet heraus, welchen Preis es zu zahlen gilt, die Liebsten zu retten, die um ihr Überleben kämpfen.

Das Spiel erscheint am 18. Oktober, bestellt es jetzt vor!

Neben dem neuen Gameplay im Focus Showcase haben jetzt die Pre-Orders begonnen - auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Außerdem wurde ein Releasedatum angekündigt. Das Spiel erscheint am 18. Oktober auf allen Plattformen. Spieler konnten zudem einen ersten Blick auf die Collector Edition in diesem kurzen Teaser werfen.

Zu guter Letzt wurden zwei Stücke des Spiele Soundtracks, welche von Olivier Derivière komponiert wurden und die vom Estnischen Philharmonic Chamber Chor eingespielt wurden, während des Countdowns, der auf das Showcase zählte, enthüllt. Spieler können die Tracks digital hier, oder direkt vom Komponisten kaufen.

Endlich können wir PC Spielern auch mitteilen, dass Asobo Studio und Focus Entertainment zusammen mit NVIDIA arbeiten, um NVIDIA RTX Features für A Plague Tale: Requiem zu integrieren - darunter Ray Tracing und NVIDIA DLSS. DLSS ist NVIDIAs gefeierte KI-getriebene Technologie, welche die Performance deutlich verbessert, ohne die Bildqualität zu verfälschen.

A Plague Tale: Requiem erscheint am 18. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und als Cloud Version auf Nintendo Switch. Das Spiel erscheint direkt zum Launch im Xbox Game Pass für Konsole, PC und in der Cloud. Bestellt es jetzt vor und meldet euch als Focus Mitglied an, um die neusten Informationen und exklusive Angebote zu A Plague Tale: Requiem und dem gesamten Focus Katalog zu erhalten.

Quelle: Focus Entertainment