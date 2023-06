Zocken von unterwegs – deshalb wird Mobile Gaming immer gefragter XBU MrHyde am Mo, 26.06.2023, 16:00 Uhr

Konsolen und Gaming-PCs müssen sich warm anziehen, denn mobiles Gaming wird immer beliebter. Die technischen Möglichkeiten der Smartphones sind rapide gewachsen und auch die Auswahl an Spielen in App-Stores überzeugt. Dabei hat sich nicht nur die Gamingbranche selbst aufs Handy erweitert, auch der Glücksspielsektor wird immer relevanter.

Im Bereich der Online-Spielotheken warten zahlreiche spannende Spiele und attraktive Gewinn- und Auszahlungsmöglichkeiten auf Gambler. Spätestens, seit Deutschland 2021 für die Legalisierung von virtuellen Spielotheken gesorgt hat, ist die Nachfrage nach Casinos mit der höchsten Auszahlungsquote 2023 deutlich angestiegen. Ein Vergleich der jeweiligen RTP-Quoten ermöglicht es dabei Spielern, das beste Angebot zu wählen. Zusätzlich zu attraktiven Auszahlungsquoten sind interessante Bonusaktionen und Freispiele aufgeführt.

Technisch gibt es hier so gut wie keine Einschränkungen. Denn selbst ein Mittelklasse-Handy kann den Zugriff auf virtuelle Spielbanken in hoher Qualität sicherstellen. Aber was macht das Handy als Abspielmöglichkeit für Games so beliebt? Hier kommen die Gründe.

Flexibilität ist heute wichtiger denn je – stationäres Zocken bindet zu stark

Keine Frage – die Testberichte über moderne Hardware zum Zocken zeigen klar, dass die Qualität auf höchstem Niveau ist. Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Xbox liefern innovatives Gamingvergnügen, das nicht mehr mit den früheren Jahren vergleichbar ist. Einer der größten Nachteile aus dem Blickwinkel von Zockern besteht darin, dass die Xbox an einen bestimmten Ort gebunden ist. Wer zocken möchte, muss Zuhause vor seinem Fernseher und mit dem Controller aktiv werden.

Das macht großen Spaß und wird auch immer noch rege genutzt. In einer Gesellschaft, die aber immer mehr Wert auf Flexibilität legt, ist mobiles Zocken jedoch stark im Trend. Zwar ist die Qualität von Smartphone-Games noch nicht mit der Darstellung auf einem 4K-Fernseher vergleichbar, die Tendenz dahin ist aber vorhanden.

Die Vielfalt an mobilen Spielen ist rapide gewachsen – auch in guter Qualität

Waren es anfangs lediglich kleine Gelegenheitsspiele, die auf dem Smartphone zur Verfügung standen, ist das Portfolio heute deutlich gewachsen. Von Call of Duty bis hin zu Candy Crush gibt es in den App-Stores alles, was das Spielerherz begehrt. Und hier zeigt sich deutlich, dass der Zugriff mit der Rate der verfügbaren Spiele linear ansteigt. Handygames haben heute nicht mehr den Anspruch, lediglich die fünf Minuten an der Bushaltestelle zu überbrücken.

Sie sind auf mehrstündiges Spielvergnügen ausgelegt, Multiplayer Games werden oft sogar über Monate oder Jahre immer wieder aufgerufen und genutzt. Die Qualität hat sich deutlich verbessert, was nicht zuletzt an den Hardware-Möglichkeiten liegt. Bessere Bildqualität, haltbare und leistungsstarke Akkus und sogar die Möglichkeit, einen Controller am Smartphone zu nutzen, sorgen mitunter für die wachsende Beliebtheit der Handyspiele.

Zahlreiche kostenlose Gaming-Apps verringern die Einstiegshürden

Zocken ist teuer und das wissen alle, die schon einmal einen Triple-A-Titel für die Xbox gekauft haben. Zwar gibt es die Möglichkeit, Spiele auch später und gebraucht zu erwerben, doch auch hier sind die Kosten nicht unbedingt günstiger. Da wundert es nicht, dass kostenlose Handygames zum permanenten Wachstum der mobilen Gamingszene beitragen. Die Hürde zum Einstieg in das Hobby ist längst nicht mehr so groß wie noch vor Jahren.

Für Gelegenheitsspieler sind Free-to-Play-Games gut geeignet

Die meisten Spieler nutzen ein Smartphone und müssen sich folglich keine zusätzliche Hardware kaufen. Wenn jetzt noch die Spiele kostenlos per App heruntergeladen werden können, entstehen keine Kosten für das neue Hobby. Zwar ist es auch bei Free-to-Play-Games möglich, Geld auszugeben, es ist aber nicht zwingend erforderlich. Vor allem für Gelegenheitsspieler ist dieser Trend spannend. Denn sie sind bei der Wahl ihrer Spiele nicht so stark auf bestimmte Genres oder Franchises fokussiert.

Mobile Vernetzung mit anderen ermöglicht gemeinsames Zocken von überall

Durch stabile Internetverbindungen ist es heute problemlos möglich, gemeinsam mit Freunden am Smartphone zu zocken. Das erweitert die Freizeitgestaltung deutlich. Anstatt einfach nur mit Kumpels am Fluss zu sitzen und zu plaudern, kann ein gemeinsames Spiel für mehr Abenteuer und Spaß sorgen.

Auch aus der Ferne können sich Spieler miteinander vernetzen, weltweit gibt es Zockergemeinschaften, für die Landesgrenzen keine Rolle spielen. Hierfür stehen spezielle Gaming-Server bereit, auf denen Multiplayer-Spiele wie beispielsweise Turniere verwaltet werden. Mit nur wenigen Klicks ist die Teilnahme in einer Spielrunde gestartet.

Neue Technologien wie 5G ermöglichen die Echtzeitübertragung von Spieldaten

Langsames Internet ist der Tod eines jeden Gamers. Ganz besonders dann, wenn kein WLAN-Netzwerk zum Spielen zur Verfügung steht, war das Spielvergnügen in der Vergangenheit schnell eingeschränkt. Das änderte sich spätestens mit der flächendeckenden Verfügbarkeit des stabilen und leistungsstarken 5G-Netzes.

Darüber ist es möglich, Spielinhalte in Echtzeit zu übertragen, sodass selbst Livegames via Smartphone keine Einschränkungen mehr mit sich bringen. Ob Battle-Royal-Games wie PUBG oder Shooter wie Call of Duty – schnelle Internetverbindungen haben die Beliebtheit des mobilen Gamings noch einmal deutlich vorangetrieben.

Immer mehr Handyhersteller entwickeln gezielt Gaming-Smartphones für Zocker

Die Software ist grundsätzlich nur so gut, wie die auszuführende Hardware. Das haben auch Smartphone-Hersteller mittlerweile verstanden und gehen vermehrt auf die Zielgruppe der Gamer ein. Auf dem Markt tauchen immer mehr Gaming-Handys auf, die auf die Ansprüche von Zockern ausgelegt sind.

Ein starker Akku, ein Gaming-Modus ohne Störungen und ein hochwertiges Display stehen hier im Fokus. Kommen jetzt noch ein leistungsstarker Prozessor und Grafikchip hinzu, ist das Spielerlebnis auf dem Gaming-Handy sogar besser als beispielsweise auf der portablen Version einer Nintendo Switch.

Immer mehr Softwarehersteller setzen zusätzlich auf mobile Spiele-Versionen

Doch ein solches Handy ist längst nicht für jede Art von Spiel erforderlich. Einfache Spiele für Gelegenheitsnutzer sind selbst auf dem alten Bürohandy ohne Probleme abrufbar und ruckelfrei spielbar. Für Softwarehersteller wird die bessere Hardware natürlich ebenfalls zu einem gewinnbringenden Geschäft.

Es lohnt sich für sie heute mehr denn je, ihre Spieletitel nicht nur für Konsole oder Computer auf den Markt zu bringen, sondern auch fürs Smartphone. So könnte es künftig bei großen Releases darauf hinauslaufen, dass direkt zu Beginn oder kurz nach Veröffentlichung auch eine mobile Version entwickelt wird.

Fazit: Ernstzunehmende Konkurrenz für Konsole und Co. – das Smartphone auf dem Vormarsch

Das Mobiltelefon versetzt die Gamingbranche in Aufruhr. Was einst als Telefon für unterwegs gedacht war, ist heute längst mehr. Telefonieren, kommunizieren, fotografieren und jetzt auch noch spielen – das Handy ist ein Allrounder, der zum Konkurrenten für Konsolen und Computer geworden ist. Flexibel, klein und überall nutzbar – da kommen die großen Marktführer nicht mit. Ein vollständiger Ersatz für Konsolen und Co. ist das Smartphone aber dennoch nicht.

Denn eines wird sich auch auf längere Sicht nicht ändern: Wer authentisches Spielvergnügen im XL-Format genießen möchte, braucht noch immer eine leistungsstarke Konsole und den entsprechenden Fernseher dazu. Das Mobiltelefon ist hinsichtlich der Darstellung eindeutig begrenzt. Scharfe Bilder sind möglich, XL-Formate allerdings nicht. Denn wer hat schon einen Fernseher im Gepäck?

Quelle: XBU