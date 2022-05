Server-Probleme führen zu Spielausfällen: Microsoft verspricht Besserung

Derzeit klagen viele Nutzer über Probleme, die mit den anhaltenden Server-Ausfällen zu tun haben. Demnach können sie keine Spiele mehr starten oder kaufen. Microsoft will nun ein Update aufspielen, das die Situation verbessern soll.

We’ve seen significant improvement to the issue that has prevented some users from purchasing and launching games. We expect full mitigation in the coming days with the roll out of a new update.