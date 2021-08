Yu-Gi-Oh! Master Duel wird über 10.000 Karten bieten XBU TNT2808 am Mi, 25.08.2021, 15:00 Uhr

In einem neuen Teaser-Trailer könnt ihr eine kleine Auswahl der über 10.000 freischaltbaren Karten in Yu-Gi-Oh! Master Duel sehen, die ihr unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S digital in euer Deck packen könnt.

Wie im Trailer erwähnt wurde, können Spieler mehr als 10.000 Karten (einige Karten setzen die Teilnahme an Events oder In-App-Käufe voraus) in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL freischalten. Zugriff auf beliebte Monster, mächtige Zauber, fiese Fallen und viele weitere Karten aus über zwei Dekaden Duellgeschichte ist damit garantiert.

Ikonische Karten wie der Dunkle Magier, der Blauäugige w. Drache und Exodia, die Verbotene wurden im Trailer präsentiert und sind natürlich mit von der Partie.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL fokussiert sich darauf, Fans des Kartenspiels das ultimative Yu-Gi-Oh!-TCG-Erlebnis in digitaler Form zu bieten. Während des Yu-Gi-Oh! Digital Next-Livestreams letzten Monat wurde bestätigt, dass Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL auf den OCG/TCG-"Master Rules"-Regeln basiert und so intensive und visuell beeindruckende Yu-Gi-Oh!-OCG/TCG-Duelle für ein brandneues Spiel- und Zuschauererlebnis gewährleistet.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL erscheint weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS und Android – und wird der erste Yu-Gi-Oh!-Titel sein, der über detailreiche 4K-Grafik auf unterstützten Geräten verfügen wird.

Quelle: Konami