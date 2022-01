Yu-Gi-Oh! Master Duel jetzt auf der Xbox erhältlich XBU MrHyde am Do, 20.01.2022, 11:15 Uhr

Konami hat nun Yu-Gi-Oh! Master Duel für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und Nintendo Switch kostenlos zur Verfügung gestellt. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL nutzt das ikonische Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME und erweckt es in digitaler Form zum Leben.



Über 10.000 Karten aus über zwei Dekaden Yu-Gi-Oh!-Geschichte lassen sich in personalisierten Decks einsetzen. Duellanten können sich in ansprechend präsentierten Duellen messen oder solchen beiwohnen – durch die 4K-Auflösung, die lebhaften Animationen sowie die beeindruckende Musik und Tonkulisse sind diese sowohl für Duellanten als auch Zuschauer ein besonderes Erlebnis. Ein ausführlicher Einzelspieler-Modus begleitet Spieler durch die noch unbekannten Geschichten hinter den Karten, in Sachen Multiplayer wartet MASTER DUEL mit dynamischen Online-Duellen, Turnieren und Ereignissen auf.



Zu den Features von Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL gehören:

die Verwendung der Yu-Gi-Oh! OCG/TCG Master Rules

Tutorial- und „Duel Strategy“-Modi, die neue Spieler in das Yu-Gi-Oh! TCG einführen

Kampagnen basierend auf Deck-Typen mit Storysequenzen, die Hintergrundgeschichten von Karten erläutern

Plattformübergreifendes Spielen gegen andere Duellanten online

Plattformübergreifender Zugriff auf den Speicherstand

Über 10.000 Karten* und weitere Belohnungen

das Eintauschen nicht benötigter Karten gegen neue Exemplare

Anpassungsoptionen von Begleitern, Kartenhüllen, Spielmatten und anderen Elementen

Ausführliche Optionen zum Bau von Decks inklusive einer massiven Datenbank an Decklisten

