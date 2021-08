Xbox-exklusives The Gunk soll weiterhin in diesem Jahr erscheinen XBU TNT2808 am Do, 19.08.2021, 16:00 Uhr

Um The Gunk wurde es seit der Ankündigung ein wenig still - obwohl es noch in diesem Jahr konsolenexklusiv für die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll.

Grund genug für einen Fan, mal nachzufragen:

Er fragte, ob The Gunk weiterhin noch in diesem Jahr erscheinen soll. Die Antwort der Entwickler: Ja, soll es, und bald soll es auch weitere Infos zu dem Spiel geben. Wann genau? In einer weiteren Antwort gibt man bekannt, dass man im Verlauf der gamescom 2021 von The Gunk hören soll.

Wir sind gespannt, welche Neuigkeiten uns erwarten und wann genau nun der Titel erscheinen soll.

Quelle: Twitter @blackheartJV @ThunderfulGames