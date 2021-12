Neuer Walkthrough-Trailer zeigt euch die Welt von The Gunk XBU TNT2808 am Di, 07.12.2021, 15:00 Uhr

Bereits am 16. Dezember erscheint The Gunk für den PC und Xbox One sowie Xbox Series X/S - natürlich auch direkt im Xbox Game Pass. Um euch vorab auf die Alienwelt einzustimmen, zeigt euch Fiona Nova, Sprecherin der Protagonisitn Rani, die Einwohner und Areale der Welt.

Quelle: Thunderful