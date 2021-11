The Gunk hat einen Releasetermin XBU TNT2808 am Sa, 13.11.2021, 13:30 Uhr

Rund einen Monat müsst ihr euch noch gedulden, ehe am 16. Dezember endlich The Gunk für Xbox One und Xbox Series X/S erscheint - natürlich direkt zum Release auch im Xbox Game Pass.

Euch erwartet ein exploratives Abenteuer in Third-Person mit den beiden Space-Schleppern Rani und Becks, die eigentlich nur schnelles Geld machen wollen und auf einem mysteriösen aber reich an natürlichen Ressourcen ausgestatteten Planeten landen. Dabei treffen sie auf das Gunk, das einen schädlichen Effekt auf den Planeten hat und das Duo vor ein Dilemma stellt.

Quelle: Thunderful Games