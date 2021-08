The Gunk erscheint im Dezember - Gameplay im Video XBU TNT2808 am Mi, 25.08.2021, 12:30 Uhr

Seit Juli letzten Jahres arbeitet das Entwicklerteam von Thunderful daran, The Gunk fertigzustellen. Im Dezember soll es soweit sein, dann erscheint das Spiel für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S. Erstes Gameplay gibt es auch noch! Das sagen die Entwickler zu dem Spiel:

Wir haben uns schon früh dafür entschieden, die Unreal Engine 4 zu verwenden, um unsere Geschichte zum Leben zu erwecken. Sie ermöglicht uns nicht nur schnelle Prototypen und Iterationen, sondern bietet uns auch eine unglaubliche Flexibilität und leistungsstarke Grafik-Tools, die den Sprung von 2D zu 3D für das Team reibungslos machen. Darüber hinaus haben wir einige unserer eigenen supercoolen Technologien hinzugefügt, um beispielsweise The Gunk ein Eigenleben zu verleihen. Unser Ziel war es von Anfang an, dass der Gunk diese hypnotisierende Qualität hat – etwas, dem man ewig zuschauen kann, wie es vor sich hin blubbert, wie eine Lavalampe.

Die Partnerschaft mit Xbox war unglaublich, und wir wollten das Potenzial des Xbox-Ökosystems voll ausschöpfen. Wir haben große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass Du, egal auf welcher Plattform Du spielst, unsere Vision von The Gunk in vollem Umfang erleben kannst.

Wie nicht anders zu erwarten, verwenden wir Smart Delivery, um alle Xbox-Plattformen bestmöglich zu unterstützen. Auf Xbox One erwartet Dich ein stabiles 30fps-Erlebnis, das das wunderschöne Art Design und die Grafikqualität bietet, die Du bereits in unserem Trailer gesehen hast. Wenn Du auf Xbox Series X|S oder einem High-End-PC spielst, erwartet Dich ein flüssiges Spielerlebnis mit 60 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von bis zu 4K.

Von den Entwicklern der SteamWorld-Reihe

The Gunk ist der neueste Titel vom Team, das die SteamWorld-Reihe entwickelt hat… uns! Nachdem wir uns mit Microsoft zusammengetan haben, um für die Xbox-Plattform zu entwickeln, haben wir beschlossen, eine ganz andere kreative Richtung einzuschlagen als die SteamWorld-Serie. The Gunk ist unser erstes 3D-Projekt, und wir wollten diese zusätzliche Dimension nutzen, um ein noch filmischeres und intensiveres Erlebnis zu kreieren als alles, was wir bisher gemacht haben. Was wir geschaffen haben, ist ein Sci-Fi-Erkundungsspiel, das sich auf die Charakterentwicklung konzentriert.

Du spielst die Rolle von Rani, sie ist Teil eines Weltraumtransporter-Duos, das die Galaxie nach Rohstoffen absucht und sie verkauft, um über die Runde zu kommen. Als sie und ihr Partner Becks auf einem scheinbar unfruchtbaren Planeten landen, finden sie den Gunk, eine bisher unentdeckte Substanz, die viel Kohle bedeuten könnte! Das einzige Problem ist, dass der Gunk diesen natürlichen Lebensraum irgendwie schädigt, was zu einem Dilemma führt – sollten Rani und Becks sich in etwas einmischen, das sie nicht ganz verstehen? Wird diese gefährliche Entdeckung zum Zerwürfnis zwischen den beiden führen?

The Gunk legt großen Wert auf die Erkundung der Welt, verschiedene Biome wie eine felsige Canyon-Region, einen dichten Dschungel, tiefe unterirdische Höhlen (wir konnten uns nicht helfen) und noch ein paar weitere Überraschungen. Der Gunk macht all diese Zonen unfruchtbar, aber wenn du ihn entfernst, entdeckst du das blühende Ökosystem, das diese Welt scheinbar hatte, bevor dieser zerstörerische Gunk kam.

Du kannst die Umgebung scannen, um neue Entdeckungen zu machen und mehr über die Welt zu erfahren. Alles, was übrig ist, sind die einheimische Tierwelt und die Ruinen einer alten Zivilisation, die den Planeten entweder verlassen hat oder ausgestorben ist. Vielleicht hat der Gunk etwas damit zu tun? Alle Deine Entdeckungen werden in einem Logbuch festgehalten. Wenn Du also einen freien Moment hast, empfehlen wir Dir, die Einträge durchzulesen. Vielleicht findest Du einige Hinweise auf die Geschehnisse hier!

Unsere Heldin Rani ist mit ihrer zuverlässigen, aufrüstbaren Handschuhprothese ausgestattet, die sie liebevoll Pumpkin nennt. Damit kann sie den Schleim einsaugen, was nicht nur richtig cool aussieht, sondern auch eine wichtige Rolle dabei spielt, die verdorbenen Gebiete der Welt wieder in ihren natürlichen Zustand zu verwandeln. Wenn Rani den Würgegriff des Schlamms entfernt, sieht man, wie sich das Ökosystem wieder erholt. Für das Team war der Kontrast zwischen den kargen Gunk-Zonen, die sich in blühende Oasen verwandeln, sehr unterhaltsam und inspirierend.

Wir können es kaum erwarten, dass Du The Gunk im Dezember in den Händen hältst. Wir sind wirklich stolz auf das, was wir mit Xbox erreichen konnten, und wir sind überwältigt von der Unterstützung, die sie uns gegeben haben. Im Kern ist The Gunk eine Geschichte über Freundschaft und den Einfluss, den wir auf die Umwelt haben. Wir hoffen, dass sie bei Dir Anklang findet. Wir wollten ein unterhaltsames, modernes und integratives Spiel entwickeln, das mit unseren Grundwerten übereinstimmt.

Quelle: Thunderful Games