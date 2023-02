WWE 2K23 gewährt erste Einblicke in WarGames XBU MrHyde am Do, 02.02.2023, 11:15 Uhr

2K hat im schlagkräftigen Trailer WWE 2K23: Your Time is Now neues Material aus WWE 2K23 veröffentlicht. Der Trailer gewährt einen ersten Einblick ins Debüt der bei Fans beliebten, chaotischen WarGames, die im Solo- oder Multiplayer-Spiel geballte 3v3- und 4v4-Action in zwei nebeneinander liegenden, von einem doppelten Stahlkäfig umgebenen Ringen bringen. Das neue Material zeigt auch mitreißende Aufeinandertreffen von WWE-Superstars und Legenden wie dem Cover-Superstar John Cena, The Rock, Bianca Belair, Logan Paul, dem "Undertaker", Rhea Ripley, Bobby Lashley und anderen.

Quelle: 2KSports