WWE 2K23 zeigt sich im Launch-Trailer
Mi, 15.03.2023, 10:00 Uhr

Die Icon Edition und die Deluxe Edition von WWE 2K23 sind für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und PC jetzt erhältlich, die Standard Edition und die Cross-Gen Edition sind ab Freitag, 17. März 2023, verfügbar. Alle Editionen zeigen unterschiedliche Cover des 16-fachen Weltmeisters, Hollywood-Ikone, rekordverdächtigen Philanthropen und WWE 2K23 Executive Soundtrack Producer John Cena.



„Mit jeder neuen Version der WWE 2K-Franchise ist unser Team bestrebt, Features hinzuzufügen und zu verbessern, die die Spieler*innen lieben werden“, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir an WWE 2K23 und dem 'You Can't Beat Me'-Showcase, den WarGames, den Verbesserungen der bestehenden Modi und dem allgemeinen Look and Feel des Spiels geleistet haben. Es ist wirklich 'Even Stronger'.“

