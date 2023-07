Revel with Wyatt Pack für WWE 2K23 erhältlich XBU MrHyde am Fr, 21.07.2023, 15:15 Uhr

2K gab bekannt, dass das Revel with Wyatt Pack als vierter DLC für WWE 2K23 verfügbar ist. An der Spitze des Revel with Wyatt Pack steht der charismatische Bray Wyatt, ehemaliger WWE Champion, zweifacher Universal Champion, zweifacher Tag Team Champion und Moderator des bizarren "Firefly Funhouse".



Ebenfalls Teil des Revel with Wyatt Pack ist der rätselhafte Uncle Howdy, ein bisher unangekündigter Neuzugang, sowie vier weitere Superstars, die ihr Debüt in der WWE 2K-Reihe geben: Zeus, Star von "No Holds Barred" und einstiger Rivale von WWE Hall of Famer Hulk Hogan; Valhalla, die Jägerin, die oft in Begleitung der Viking Raiders gesehen wird; Joe Gacy, Anführer des kultischen Teams von The Schism; und Blair Davenport, bekannt für ihre Sneak-Angriffe bei NXT.





Die neuen Superstars bringen 44 neue Moves und Taunts ins Spiel, die in der Creation Suite für eigene Superstars verwendet werden können. Jeder spielbare Superstar bekommt auch eine eigene 'Meine FRAKTION'-Karte. Der vierte DLC ist separat oder als Teil des Season Pass, der Deluxe Edition und Icon Edition von WWE 2K23 erhältlich.



Im WWE 2K23-Modus 'Meine FRAKTION' gibt es außerdem ab sofort die neue Kartenkollektion Summer Heat mit Amethyst-Stufen von Batista, Stacy Keibler, Chyna, dem Ultimate Warrior und vielen mehr. Am 28. Juli erscheint die Kartenkollektion Neon Horizons mit Diamond-Stufen von The Prototype, Leviathan und Chad Gable sowie Amethyst-Stufen von Alba Fyre, Bruno Sammartino, Grayson Waller, Roxanne Perez, Scott Steiner und mehr. Am 4. August erscheint die SummerSlam-Kartenkollektion mit Diamond-Stufen von Roman Reigns, Asuka, Scott Hall, Bianca Belair, Jake Roberts und mehr.



Das Bad News U Pack wird als letztes DLC-Pack für WWE 2K23 ab dem 16. August erhältlich sein.

Quelle: 2KSports