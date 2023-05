Der zweite WWE 2K23 DLC kommt als Pretty Sweet Pack XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 13:30 Uhr

2K gab bekannt, dass das Pretty Sweet Pack, der zweite DLC für WWE 2K23 ab sofort verfügbar ist. Angeführt von The OC (Luke Gallows und Karl Anderson), den ehemaligen zweifachen RAW-Tag-Team-Champions, die auch im aktuellen SmackDown-Draft dabei sind, ist das Pretty Sweet Pack einfach "Too Sweet".



Sie werden begleitet von 3 Superstars, die ihr Debüt in der WWE 2K-Reihe geben: von Pretty Deadly (Elton Prince und Kit Wilson), ehemalige zweifache NXT-Tag-Team-Champions, ehemalige NXT-UK-Tag-Team-Champions und ebenfalls im aktuellen SmackDown-Draft dabei, und dem aufstrebenden NXT-Star Tiffany Stratton. Die neuen Superstars bringen mehr als 25 neue Moves und Taunts ins Spiel, die in der Creation Suite für eigene Superstars verwendet werden können. Jeder spielbare Superstar bekommt auch eine eigene 'Meine FRAKTION'-Karte. Der DLC ist separat oder als Teil des Season Pass, der Deluxe Edition und Icon Edition von WWE 2K23 erhältlich.





Neben dem Pretty Sweet Pack wurden über das Update zu Patch 1.10 kürzlich auch die WWE Superstars Mia Yim und Candice LeRae hinzugefügt, die ohne zusätzlichen Kauf gratis spielbar sind.

Quelle: 2KSports