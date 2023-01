WWE 2K23 erscheint Mitte März XBU MrHyde am Di, 24.01.2023, 11:15 Uhr

Wie 2K nun mitteilte, wird WWE 2K23 am 17. März 2023 im Handel erscheinen und einen alten Bekannten auf das Cover bringen: John Cena. Der Wrestlingtitel kommt für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und PC über Steam.



WWE 2K23 bietet verschiedene Verbesserungen in der Reihe, darunter eine einzigartige neue Variante des 2K-Showcase, die WWE 2K-Einführung der bei den Fans beliebten WarGames und Erweiterungen für mehrere populäre Spielmodi. Außerdem können sich Fans auf eine umfassende Auswahl an WWE-Superstars und Legenden freuen, darunter Roman Reigns, "American Nightmare" Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, “Stone Cold” Steve Austin und weitere. Unglaublich realistische Grafik, Animationen, Kameraperspektiven und Beleuchtung sowie eine intuitive Steuerung und eine neue optionale Pinning-Mechanik unterstützen das immersive Erlebnis. Die WWE 2K23 Deluxe Edition und die Icon Edition sollen weltweit am Dienstag, den 14. März 2023 im Early Access erscheinen, gefolgt von der Standard Edition und Cross-Gen am Freitag, den 17. März 2023.



"Es freut mich sehr, die Geschichte meiner Karriere im WWE 2K23 Showcase erzählen zu können", so John Cena. "2K hat fantastische Arbeit geleistet, um der WWE 2K-Reihe mit diesem Konzept noch mehr Leben einzuhauchen, und ich fühle mich geehrt, auf dem Cover von WWE 2K23 zu sein."



"Genau wie unser Cover-Star John Cena ist auch das Team von Visual Concepts nicht vor der Herausforderung zurückgeschreckt und hat bewiesen, dass die Qualität von WWE 2K nicht zu schlagen ist", so Greg Thomas, President von Visual Concepts. "WWE 2K23 fügt dem Sieger-Konzept der Reihe noch so viel mehr hinzu. Wir sind besonders gespannt darauf, wie die Fans auf das 2K Showcase und WarGames reagieren."

Quelle: 2KSports