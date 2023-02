WWE 2K23 enthüllt komplette Riege an Superstars XBU MrHyde am Di, 14.02.2023, 10:30 Uhr

2K hat den kompletten Roster an WWE 2K23 Superstars bekanntgegeben, der aus 100 spielbaren, direkt bei Veröffentlichung verfügbaren WWE-Talenten besteht. Beim Hauptevent der Enthüllung stehen Superstars im Vordergrund, die gerade ihr Debüt in WWE 2K feiern, darunter Cody Rhodes, Bron Breakker, Alba Fyre, Cora Jade, und der weltberühmte Rapper und Sänger Bad Bunny.



Neben WWE-Legenden wie dem Cover-Superstar John Cena, The Undertaker, Hulk Hogan, "Macho Man" Randy Savage, Stone Cold Steve Austin und The Rock wurden auch aktuell angesagte Superstars wie Roman Reigns, Sami Zayn, Becky Lynch, Bianca Belair und Rhea Ripley angekündigt.



Der komplette Roster an WWE 2K23 Superstars, die bei Veröffentlichung verfügbar sind, ist hier zu finden.

Quelle: 2KSports